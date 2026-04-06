올해 최대 기대작으로 꼽히는 아이유, 변우석 주연의 '21세기 대군부인'이 베일을 벗는다./사진=MBC 제공

올해 최대 기대작으로 꼽히는 아이유, 변우석 주연의 '21세기 대군부인'이 베일을 벗는다./사진=MBC 제공

올해 최대 기대작으로 꼽히는 아이유, 변우석 주연의 '21세기 대군부인'이 베일을 벗는다./사진=MBC 제공

올해 최대 기대작으로 꼽히는 아이유, 변우석 주연의 '21세기 대군부인'이 베일을 벗는다./사진=MBC 제공

올해 최대 기대작으로 꼽히는 아이유, 변우석 주연의 '21세기 대군부인'이 베일을 벗는다. 이날 배우들은 포스터에서 착용했던 의상을 그대로 입고 등장해 눈길을 끌었다. 특히 아이유는 드레스를, 변우석은 대군 복장을 선보이며 작품에 대한 기대감을 높였다. 2006년 방송된 '궁'과 비슷하다는 평가를 받는 가운데, MBC가 또 한 번의 인생작을 탄생시킬 수 있을지 이목을 쏠린다.6일 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'(극본 유지원·연출 박준화) 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연과 박준화 감독이 참석했다. MBC는 그동안 마포구 상암동에 위치한 골든마우스홀에서 제작발표회를 진행해 왔지만, 이번에는 이례적으로 호텔에서 행사를 열었다.'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제를 배경으로, 모든 것을 가졌지만 신분은 평민에 불과해 불만인 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자가 운명을 개척해 나가는 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다.아이유는 극 중 신분만 빼고 다 가진 재벌 성희주 역을 맡았다. 작품 선택 계기에 대해 아이유는 "희주 캐릭터가 매력적으로 다가왔다. 고민을 길게 할 필요가 없었다. 바로 이 작품에 참여하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "촬영은 이미 다 끝났다. 감독님께서 현재 후반 작업을 열심히 하고 계신다. 우리는 지금 열심히 홍보하고 있다. 즐겁게 끝까지 최선을 다하고 있다"고 말했다.변우석과의 호흡에 대해 아이유는 "이전의 과오를 몇 배로 씻어내겠다는 것처럼 너무 멋진 캐릭터로 나와주셨다. '달의 연인'에서 내 절친과 바람 난 역할로 나왔다. 딱 10년 만에 드라마에서 제대로 호흡을 맞출 기회가 왔다. 10년 동안 준비를 해온 사람들처럼 어색한 부분이 거의 없었다. 10년간 교류가 있었던 건 아니지만 편했다. 10년째 되는 해에 같이 작업했기 때문에 또 10년 후에 같이 해보고 싶다는 생각이 들 정도로 즐겁게 촬영했다. 딱 10년 주기로 하면 성장도 보여줄 수 있어서 좋을 것 같다"며 미소 지었다.이어 "처음에 대본을 4부까지 읽었는데, 한 번도 쉬지 않고 후루룩 넘어갔다. 내 역할도 너무 좋았지만, 이안대군 역할이라든지 모든 캐릭터가 매력적이었다. 여러 인물이 등장하고 서로 다른 세계에 있는 사람들이 섞이고 대립하는 전개가 자연스러우면서도 코믹 요소를 놓치지 않고 담겨 있었다. 꽂혔던 희주의 대사가 뒤에 나오긴 하는데 '지키는 건 이렇게 하는 거예요. 공격을 공격하면서'라는 대사가 희주를 잘 나타낸다고 생각했다. 이런 캐릭터가 멋지다고 느꼈다. 지키려고 안간힘을 쓰는 게 아니라 '날 공격했어? 그럼 날 지켜야 하니까 나도 공격할게' 하는 성격이 매력적이었다"고 설명했다.마지막 인사에서 아이유는 "우리 복장에서도 보실 수 있는 것처럼 캐릭터성이 의상으로도 잘 나타난다. 우석 씨의 아이디어로 포스터 속 모습 그대로 갖춰 입게 됐다. 각 캐릭터에 맞게 전통과 현대가 어우러져 있고, 의상뿐만 아니라 다양한 요소들이 녹아 있다"고 말했다.변우석은 신분 외에는 아무것도 가질 수 없는 왕실의 차남 이안대군 역을 맡았다. 그는 "대본을 읽었을 때 장면이 얼마나 잘 상상되는지를 중요하게 생각하는데, 이번 작품은 상상이 잘 됐다. 이안대군의 서사도 공감이 잘 됐다. 캐릭터를 열심히 연기하고 싶어서 이 작품을 선택했다"고 밝혔다.'선재 업고 튀어'로 큰 인기를 얻은 이후 2년 만에 시청자들 곁으로 돌아온 변우석은 "많은 관심과 사랑을 주셔서 너무 감사하다. 부담보다는 더 사랑해 주셨으면 좋겠다. 앞으로도 관심과 사랑을 주시는 만큼 조금이라도 더 발전하고 최선을 다할 생각이다. 관심을 받는 건 좋다. 부담이 없지는 않지만, 배우로서 연기할 때 가져야 할 마음가짐이라고 생각한다. 부담과는 조금 다른 감정이다"고 말했다.이어 그는 "이안대군 스타일링에 대한 고민이 컸다. 입헌군주제라는 설정이 있기 때문에 오히려 더 명확한 방향을 잡을 수 있었다. 전통 한복과 현대적인 의상을 섞으면 좋겠다고 생각했고, 스타일리스트들과 많은 이야기를 나누며 만들어갔다. 그 안에서도 은은하게라도 왕실의 품위가 보여지길 바랐다. 의상뿐만 아니라 헤어와 메이크업 역시 스태프분들과 많은 논의를 거쳤다. 이안이라는 캐릭터를 완성하기 위해 노력했다"고 설명했다.'21세기 대군부인'은 10일 오후 9시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr