박은영 셰프가 의사 남자친구와 오는 5월 결혼을 앞두고 있다. / 사진=JTBC '냉장고를 부탁해' 방송 캡처

넷플릭스 '흑백요리사'로 인지도를 얻은 '중식여신' 박은영 셰프가 5월의 신부가 된다.지난 5일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서 박은영은 "오는 5월 서울 결혼식을 올린다"고 직접 밝혔다. 예비 신랑은 비연예인으로 직업은 의사로 알려졌다.두 사람은 과거 소개팅으로 만났으나 엇갈렸지만 시간이 흐른 뒤 다시 마침내 부부의 연을 맺게 됐다. 박은영은 "직업이 셰프다 보니 다들 내게 요리를 해달라고 하는데, 유일하게 본인이 먼저 맛있는 것을 해주겠다고 말한 사람"이라며 마음을 열게 된 계기를 전했다.더불어 박은영의 과거 격렬한 아이돌 커버 댄스를 본 예비 신랑이 "가게가 많이 어렵냐"고 물으며 예약 지원을 약속했다는 유쾌한 일화를 더해 현장을 유쾌하게 만들었다.이날 방송에서는 듬직한 체격이 돋보이는 예비 신랑과의 웨딩 화보가 공개되기도 했다. 함께 출연한 최현석 셰프가 축가 욕심을 내비친 가운데, 게스트로 자리한 소녀시대 티파니 영과 효연이 즉석에서 '키싱 유(Kissing You)'를 부르며 두 사람의 앞날을 축복했다.한편 박은영은 중식 대가 여경래 셰프의 제자이기도 하다. 서울 강남에 위치한 음식점에서 약 10년간 근무하며 정통 중화요리를 익히다 홍콩의 유명 레스토랑에서 1년간 수셰프로 활동하는 등 경험을 쌓았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr