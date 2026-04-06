킥플립 계훈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

플러팅 장인으로 이름을 알린 그룹 킥플립 계훈이 본격 플러팅 콘셉트로 컴백한다.킥플립(KickFlip)이 6일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 네 번째 미니 앨범 'My First Kick'(마이 퍼스트 킥) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 한층 대담해진 킥플립의 변화를 접할 수 있는 하이퍼 펑크 기반의 댄스곡이다. 플러팅 장인으로 화제를 모으고 있는 그룹의 능청스러운 화법이 망설이지 않고 첫사랑을 향해 직진하는 돌직구 고백송에 생기를 더한다.그간 능청스러운 플러팅을 선보이며 '플러팅 장인'으로 화제가 된 계훈. 소통 플랫폼부터 각종 예능까지 다양한 곳에서 '계랄'(계훈표 발랄함) 매력을 뽐낸 데 이어, 플러팅 콘셉트로 컴백하게 됐다. 개인의 콘셉트가 그룹의 음악 세계로 확장된 것과 관련, 계훈은 "플러팅으로 많이 알아봐 주셔서 감사하다. 플러팅은 대중에게 나를 알리고 팀원들을 알리기 위한 선택이었다. 모든 멤버가 같은 마음이었다. 나로 인한 콘셉트가 아니고, 우리 모두에게서 시작된 콘셉트다. '킥랄'(킥플립표 발랄함)이 이번 콘셉트로 더 알려졌으면 좋겠다"고 말했다.킥플립은 네 번째 미니 앨범에 20대의 프롤로그이자 눈부신 청춘의 첫 도전을 담아냈다. 신작에는 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'와 선공개곡 'Twenty'(트웬티)를 포함해 'Stup!d'(스튜피드), '거꾸로', 'Scroll'(스크롤), 'Roar'(로어), 'My Direction'(마이 디렉션)까지 총 7곡이 수록된다. 전곡 크레디트에 멤버들이 이름을 올렸다.킥플립의 미니 4집 '마이 퍼스트 킥'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr