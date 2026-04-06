ENA 월화드라마 '클라이맥스'에서 추상아 역을 맡은 배우 하지원 / 사진제공=해와달엔터테인먼트

ENA 월화드라마 '클라이맥스'에서 추상아 역을 맡은 배우 하지원 / 사진제공=해와달엔터테인먼트

배우 하지원이 '클라이맥스'에서 동성 키스신을 선보인 것에 대한 생각을 밝혔다.6일 서울 마포구 상암동 ENA 대회의실에서 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에 출연한 하지원을 만났다.'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린다. 하지원은 방태섭의 아내이자 권력과 선택의 기로에 선 여배우 추상아 역을 맡았다.앞서 하지원은 극 중 배우 윤동희(한지수 역), 나나(황정원 역)와 동성 키스신을 선보이며 화제를 모았다. 이에 대해 그는 "이미 알고 촬영에 들어갔다. 감독님이 워낙 잘 그려주셔서 믿고 임했다. 어려운 장면이었지만 재미있게 찍었고, 배우들이 워낙 편하게 배려해 준 덕분에 어려움 없이 촬영할 수 있었다"고 회상했다.나나와의 관계 설정에 대해서는 "정원이라는 캐릭터가 추상아에게 굉장히 중요한 인물"이라며 말문을 열었다. 하지원은 "그렇다 보니 두 사람의 관계성이 자연스럽게 이어지는 게 중요하다고 생각해서 (동성 키스신을) 더 공을 들여 촬영했다. 다 찍고 모니터링을 해보니 생각보다 잘 맞아서 다행이었다"라며 웃어 보였다.'클라이맥스'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr