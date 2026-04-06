SBS 예능 ‘틈만 나면,’

SBS ‘틈만 나면,’에서 양세찬이 ‘유재석 사용설명서’를 공개한다.오는 7일 방송은 2MC 유재석, 유연석과 함께 ‘틈 친구’로 희극인 양세형, 양세찬이 가좌동 일대에서 말재간 폭발 웃음의 향연을 펼친다.이 가운데 양세찬이 유재석 보필(?) N년차의 내공을 유감없이 뽐내 눈길을 끈다. 양세찬은 이날 점심시간 최대 난제인 점심 메뉴 고르기의 해결사로 나선다. 맛집 검색파인 유연석, 양세형이 고민에 빠진 사이, 양세찬은 “재석이 형은 반응 오는 음식이 따로 있다. 잔치국수랑 라면”이라며 정확히 짚어낸다. 그러더니 “형은 ‘좋아 좋아~’라고 해야 진짜 좋은 것”이라며 유재석의 찐 리액션까지 찰떡같이 구분하자, 유재석은 “이래서 세찬이랑 가면 여행이 편하다”라며 양세찬의 추천이라면 무조건 “어우 좋아~ 가자!”를 외쳐 폭소를 유발한다.급기야 두 사람은 전격 ‘입툭튀 듀오’를 결성, 틈 미션에서 완벽한 호흡을 빛낸다는 전언이다. 유재석은 2인 1조로 드럼 스틱을 이용해 지우개를 옮겨야 하는 고난도 미션이 등장하자, “우린 '입툭튀'로 가죠”라며 자연스럽게 양세찬과 팀을 결성한다. 두 사람은 연습을 시작하기 무섭게 한 몸처럼 거뜬히 지우개를 옮겨 들고, 양세찬은 “재석이 형이랑 내가 호흡이 잘 맞아”라며 한껏 자신만만해한다. 심지어 친형 양세형보다 유재석과 호흡이 척척 맞아떨어지자, 유재석과 양세찬은 “입툭튀가 잘 맞아”라고 이구동성으로 외쳐 현장을 웃음바다로 만든다.과연 환상의 호흡을 자랑하는 ‘입툭튀 듀오’ 유재석, 양세찬이 가좌의 히어로로 거듭날 수 있을지, 두 사람의 눈부신 시너지는 ‘틈만 나면,’ 본 방송에서 확인할 수 있다.화요일의 힐링 예능 ‘틈만 나면,’은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr