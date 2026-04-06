심권호가 간암 수술 후 근황을 공개한다./사진제공=TV조선

심권호가 간암 수술 후 근황을 공개한다./사진제공=TV조선

간암 투병 소식을 알린 '레슬링 전설' 심권호(53)가 유쾌한 근황을 전한다.6일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 간암 투병 소식을 알린 심권호는 회복 소식과 함께 제주 힐링 여행 현장을 공개한다. 앞서 모태솔로 심권호는 과거 '결못남(결혼 못하는 남자)'이었던 심현섭에 이어 '청송 심씨 자손만대잇기 운동'의 두 번째 타깃으로 지목받았으나, 갑작스러운 연락 두절로 걱정을 자아낸 바 있다.겨우 연락이 닿은 제작진의 권유로 찾아간 병원에서 심권호는 간암 초기라고 진단받아 큰 충격을 자아냈다. 다행히 그는 무사히 수술을 마쳤고, 방송에서 수술 직후 회복 중인 모습으로 시청자들에게 인사를 전했다.'조선의 사랑꾼' 제작진이 공개한 사진 속 심권호에게서 투병 당시의 어두운 낯빛은 온데간데없이 사라졌다. 그는 의외의 인물인 제주도민 최홍만과 유쾌한 투 샷으로 건재함을 알렸다. '체육계 최단신 거인'으로 꼽히는 158cm의 심권호가 '체육계 최장신 거인' 217cm 최홍만과 나란히 포착된 모습은 시선을 강탈한다.사진 속의 심권호는 거구의 최홍만을 다리로 꽉 붙잡고 매달려, 고목나무에 달린 매미처럼 익살스러운 포즈로 웃음을 유발했다. 여기에 같은 시기, 새로운 사랑꾼으로 합류한 '연예계 마당발' 윤정수까지 함께했다. 제주도로 힐링 여행을 떠난 심권호X윤정수X최홍만, 세 사람의 유쾌한 조합에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr