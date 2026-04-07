워너원 9명이 7년 만에 팬들과 다시 만났다./사진=텐아시아DB

워너원 9명이 7년 만에 팬들과 다시 만났다./사진=텐아시아DB

워너원 9명이 7년 만에 팬들과 다시 만났다./사진=텐아시아DB

군 복무 중인 강다니엘과 해외 체류 중이라고 알려진 라이관린이 합류하지 못한 가운데, 워너원 9명이 7년 만에 팬들과 다시 만났다.9일 오전 서울 마포구 상암동 DMC문화공원에서는 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스') 방송을 앞두고 미니 팬미팅이 진행됐다. 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운 등 9명이 무대에 올라 자리를 빛냈다.엠넷은 월요일 오전 10시 진행을 공식 공지했지만, 전날부터 상암동에는 팬들이 줄을 서기 시작했다는 소식이 SNS를 통해 전해졌다. 이번 행사는 무료로 진행됐으며, 워너원의 팬이라면 누구나 참석할 수 있어 일찍 도착할수록 앞자리에서 멤버들을 가까이 볼 수 있었다.워너원은 2017년 엠넷 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성된 11인조 보이그룹으로, 2019년 1월 공식 활동을 종료했다. 해체 7년 만에 재결합 소식이 전해지며 이번 리얼리티를 향한 기대감도 높았다. 9일 밤부터 내리기 시작한 비는 행사 당일까지 이어졌고, 궂은 날씨에도 팬들은 워너원을 향한 변함없는 애정을 보였다. 밤샘 대기를 한 팬들 역시 멤버들을 마주하자 힘든 기색 없이 환한 미소를 지었다.이날 워너원 멤버들은 '프로듀스 101 시즌2' 출연 당시를 떠올리게 하는 교복 차림으로 등장해 팬들과 반갑게 인사를 나눴다. 오전 10시 시작 예정이었으나 비로 인해 약 20분가량 지연됐고, 멤버들은 10시 20분쯤 무대에 올랐다. 늦어진 상황에도 팬들은 불만 없이 설렘 속에서 이들을 기다렸다.또한 2017년 방송된 '프로듀스 101 시즌2' 오프닝곡 ‘나야 나 (PICK ME)’를 2026년 버전으로 선보였다. 짧은 안무를 마친 멤버들은 "몸이 기억한다"고 신기해했고, 30대가 된 옹성우는 "오랜만에 하니까 몸이 힘들다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아냈다.또 각자 가장 보고 싶었던 멤버를 꼽아달라는 질문에는 멤버들 모두 "전부 다 너무 보고 싶었다"고 입을 모으며 한 명을 꼽지 못했다. 이어 9명이 함께 포옹하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.최근 '왕과 사는 남자'로 '천만 배우' 수식어를 얻은 박지훈의 명대사를 따라 하는 시간이 이어졌다. 극 중 단종 역을 맡은 박지훈의 "네놈이 왕족을 능멸하는가"라는 대사를 멤버 9명이 차례로 선보였고, 각자의 개성으로 이를 소화하며 팬들의 큰 호응을 끌어냈다. 가수와 배우 활동을 병행하는 멤버들이 많은 만큼 이질감 없이 자연스럽게 연기를 선보여 눈길을 끌었다. 마지막으로 박지훈이 직접 대사를 선보이자 "원조는 원조다"라는 반응이 이어졌다.칭찬해주고 싶은 멤버를 꼽아 ‘공주님 안기’를 해달라는 Q&A에서는 김재환이 방금 ‘네 이놈’ 대사를 선보인 박지훈을 지목했다. 김재환은 최근 운동을 열심히 했다며 자신감을 내비쳤지만, 결국 ‘공주님 안기’에 실패해 웃음을 자아냈다. 이를 본 한 멤버는 "왕의 무게가 있다"며 재치 있게 상황을 수습했다.'워너원고 : 백투베이스'는 28일 오후 6시 엠넷플러스를 통해 최초 공개된다. 같은 날 오후 8시 Mnet에서도 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr