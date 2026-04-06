"내 절친과 스킨십" 전연인 폭로했다…서장훈 "속상하고 화나, 서로 노린 것" 위로 ('물어보살')

사진제공=KBS Joy

서장훈이 전남친과 절친의 배신에 상처를 받은 사연자를 위로한다.6일 오후 8시 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 359회에서는 첫사랑을 잊지 못한 채 배신감과 상처를 겪고 있는 28세 일본인 대학생 사연자가 등장한다.사연자는 첫사랑인 전 남자친구와 몰래 만난 친한 친구에 대한 배신감으로 무너진 자존감을 회복하고 싶다며 보살들을 찾아왔다.그는 4년 전 한국 여행 중 홍대의 한 술집에서 만난 한국인 남성과 연인으로 발전하며 첫 연애를 시작했다. 이후 장거리 연애의 어려움을 극복하고자 한국행까지 결심했다고. 그러나 술 약속에 대한 가치관 차이로 갈등이 깊어졌고, 결국 말다툼 끝에 전 남자친구의 이별 통보로 관계가 끝났다고 밝힌다.결정적인 문제는 이별 이후 벌어졌다. 사연자가 한국에 머무르며 가장 믿고 의지하던 친한 친구와 전 남자친구가 단둘이 술자리를 가진 사실을 SNS를 통해 알게 됐다고. 특히 술자리에서 찍은 사진과 하트 이모티콘이 더해진 게시물은 사연자에게 큰 배신감을 안겼다.세 사람은 과거 사연자가 전 남자친구와 교제할 때부터 서로 알고 지내던 사이였고, 함께 만난 자리에서 전 남자친구가 술에 취해 친구에게 스킨십을 한 적도 있었다고. 친구 역시 전 남자친구의 외모를 칭찬하는 등 신경 쓰인 적이 있었다고 고백한다. 이를 들은 서장훈은 “서로를 호시탐탐 노린 것”이라며 지적한다.이어 서장훈은 “속상하고 화나는 일이다. 그러나 그렇게 만난 관계도 오래가지 못 한다”며 “아직 제대로 된 좋은 연인을 못 만난 것”이라고 위로한다. 그러면서 “앞으로 다양한 사람을 만나며 좋은 사람을 보는 눈을 키워야 한다”고 현실적인 조언을 건넨다.이수근 역시 “외적인 부분도 중요하지만 내면이 더 중요하다”며 진정한 관계의 기준을 강조한다. 한국 호텔 취업을 목표로 하고 있다는 사연자에게 보살들은 과거보다 미래를 위한 자기 계발에 집중할 것을 조언하며 따뜻한 응원의 메시지를 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr