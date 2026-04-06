배우 진이한이 방송에서 그림 실력을 뽐냈다. / 사진=채널A '신랑수업' 방송 캡처

배우 진이한이 방송에서 그림 실력을 뽐냈다. / 사진=채널A '신랑수업' 방송 캡처

배우 진이한이 방송에서 그림 실력을 뽐냈다. / 사진=채널A '신랑수업' 방송 캡처

배우 진이한이 반전 그림 실력을 뽐냈다.지난 2일 방송된 채널A 예능 '신랑수업2'에서는 진이한과 소개팅녀 정이주의 애프터 데이트 현장이 그려졌다.생애 첫 소개팅 이후 2주 만에 애프터가 성사된 두 사람은 낙상공원에서 만나 어색한 인사를 나눴다. 두 사람은 데이트 장소로 미술 공방을 찾았다. 진이한은 "서로의 얼굴을 그려보면 눈에 익지 않을까"라고 설명했다.이날 진이한은 미술 전공을 했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 "고등학교 때 시각디자인 전공했다. 학교 다닐 때 지하철에서 항상 손에는 스케치북이 있었다"고 회상했다.심지어 세계 미술대회에서 2등을 했다고. 진이한은 "정말 어렸을때 세계에서 대회가 있었다. 그림 대회가 그대 세계에서 2등 했다"고 밝혔다. 이 사실에 정이주가 깜짝 놀라자 진이한은 "제 그림이 교과서에도 실렸다"며 매력을 어필했다. 그러자 정이주는 "그 교과서에 실린 거 저도 보고 자란 거냐"고 물었고, 진이한은 "그랬을 것 같다"고 답했다.진이한은 먼저 정이주가 그린 자신의 초상화를 봤다. "잘 그렸다"라며 그림에서 눈을 떼지 못한 진이한은 정이주에게 자신이 그린 초상화를 보여줬다. 그런데 정이주는 큰 감탄 대신 "느낌있다"라며 의미심장한 발언을 했다.코와 입이 없는 초상화에 정이주는 밋밋한 반응을 보였으나, 진이한은 "처음 봤을 때 눈밖에 안 보였다. 다른 건 생각이 안 나서 안 그렸다"고 설명해 감동을 안겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr