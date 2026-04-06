[사진 = YY엔터테인먼트 제공]

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배우 배인혁이 생일 기념 팬미팅을 성공적으로 마무리했다.배인혁은 지난 4일 서울 강남구 가빈아트홀에서 2026 배인혁 팬미팅 'FRAME BY FRAME(프레임 바이 프레임)'을 열고 팬들과 만났다.총 2회로 진행된 이번 팬미팅은 배인혁의 생일을 기념해 마련된 자리인 만큼, 배인혁이 직접 코너 아이디어를 제안하고 준비 과정에 참여해 의미를 더했다.이날 배인혁은 '흰수염 고래' 무대로 공연의 포문을 열었다. 이어진 첫 번째 코너 '인혁네컷'에서는 관객들과 함께 사진 및 영상을 보며 드라마 촬영 현장 에피소드부터 최근 유행하는 음식과 밈에 대한 이야기, 팬들이 가장 생각날 때 등 팬들과 적극적으로 소통했다.여기에 tvN 드라마 '우주를 줄게'에서 배인혁과 호흡을 맞춘 선우주 역의 아역배우 박유호 군에 이어 같은 소속사 배우 이주안이 응원 차 게스트로 깜짝 등장해 찰떡 케미스트리를 선보였다.또한 팬들의 호응으로 밸런스 게임을 진행해 즉석에서 관객 중 한 명과 명장면을 재연해 보는 'Ready Action! : 우리들의 슬레이트' 코너, 즉석에서 신청곡을 받아 배인혁이 목표 점수 도달 시 선물을 증정하는 '영화가 끝나고 난 뒤' 노래방 코너 등 다양한 프로그램으로 현장 분위기를 한층 더 뜨겁게 만들었다.여기에 마지막 'TALK BY FRAME : 우리들의 이야기' 코너를 통해 팬들에게 받은 포스트잇 질문에 진솔하게 답하며 배우 배인혁은 물론, 인간 배인혁으로서의 매력을 여과 없이 보여줬다. 특히 예나 '캐치 캐치', 투어스 'OVERDRIVE(오버드라이브)', 아일릿 'NOT CUTE ANYMORE(낫 큐트 애니모어)', 크러쉬 '미워', 캣츠아이 'Gameboy(게임보이)', 걸스데이 '한번만 안아줘' 등 다채로운 댄스 챌린지로 팬들의 열렬한 성원을 받기도 했다.이밖에도 배인혁은 '바보에게 바보가' 무대를 선보이며 진심이 담긴 목소리와 깨끗한 음색으로 팬들의 감탄을 자아냈다. 또 생일을 맞이해 준비된 깜짝 생일 축하와 팬들과의 단체 사진 촬영은 물론, 공연 말미 팬들이 준비한 슬로건 이벤트와 직접 작성한 손 편지 VCR로 감동적인 순간을 선사하는 등 마지막까지 팬들과 함께 하며 잊을 수 없는 시간을 보냈다.한편 배인혁은 웹무비 '러브버즈'를 시작으로 '왜 오수재인가', '열녀박씨 계약결혼뎐', '체크인 한양', '우주를 줄게' 등 다양한 작품에서 흡입력 있는 연기를 선보이며 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명하고 있다. 최근에는 예능 프로그램 출연 등을 통해 대중적인 인지도를 높여가며 활약을 선보이고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr