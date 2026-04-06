배우 문가영의 화보 비하인드 / 사진제공=피크제이 엔터테인먼트

배우 문가영의 화보 비하인드 / 사진제공=피크제이 엔터테인먼트

배우 문가영이 독보적인 아우라를 뽐냈다.소속사 피크제이는 공식 SNS를 통해 최근 뜨거운 화제를 모았던 문가영의 패션 매거진 4월 호 커버 화보의 비하인드 컷을 공개했다.공개된 사진 속 문가영은 하이주얼리 브랜드와 완벽한 조화를 이루며 싱그러운 봄의 감성을 한껏 끌어올렸다. 숲을 배경으로 생기 넘치는 생화와 푸른 식물들 사이로 등장한 그는 특유의 맑고 투명한 매력으로 동화 속 한 장면을 연상하게 하는 신비로운 분위기를 자아냈다. 특히 순백의 흰 드레스와 자연을 닮은 초록 드레스를 오가며 다채로운 스타일링을 완벽하게 소화해 화보 장인다운 면모를 여과 없이 보여줬다.무엇보다 문가영의 섬세한 표현력이 돋보였다. 촉촉하게 빛나는 눈빛과 절제된 손끝 디테일은 주얼리의 우아한 존재감을 한층 높였으며, 컷마다 결을 달리하는 깊이 있는 시선 처리는 화보에 한 편의 서사를 부여했다. 생동감 넘치는 싱그러움부터 고혹적인 아우라까지 자유자재로 넘나드는 그의 감각적인 표현력으로 A컷 못지않은 완벽한 비하인드 컷을 탄생시켰다.한편 문가영은 지난 1월 상영됐던 영화 '만약에 우리'에서 주인공 정원 역을 맡아 배우 구교환과 핑크빛을 그렸다. 그는 한층 깊어진 감성 연기를 선보이며 누적 관객 수 260만 명을 동원, 한국 멜로 영화 흥행에 의미 있는 성과를 더하며 영화계에 활기를 불어넣었다.브라운관과 스크린을 넘나드는 탄탄한 연기 스펙트럼은 물론, 화보와 광고 등 다채로운 비주얼 콘텐츠를 통해 전방위적 활약을 이어가며 독보적인 입지를 다지고 있는 문가영의 행보에 더욱 기대가 모인다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr