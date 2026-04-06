김동현 아내, 4번째 아이 임신…완전 애국자였네

방송인 김동현이 넷째 탄생 소식을 알렸다.김동현은 지난 5일 자신의 SNS에 “네 아이의 아버지가 되었다”라는 글과 함께 가족 사진을 공개했다.김동현은 “어느 순간 저희 부부 곁으로 또 한 명의 사랑스러운 아이가 찾아와 주었다”라고 밝혔다. 이어 “매일 아침은 시끌시끌하지만 그만큼 더 큰 행복 속에서 하루를 시작한다”라고 덧붙였다.또 “앞으로도 더 좋은 아빠가 될 수 있도록 더 단단하게, 더 책임감 있게 살아가겠다”라고 다짐했다.앞서 김동현은 4일 방송된 tvN ‘놀라운 토요일’에서도 넷째 소식을 먼저 전한 바 있다. 그는 “‘놀토’가 8주년이고 제 첫째 아이가 8살”이라며 “‘놀토’ 8주년에 넷째가 생겼다”라고 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr