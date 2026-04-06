김동현 아내, 4번째 아이 임신…완전 애국자였네
방송인 김동현이 넷째 탄생 소식을 알렸다.

김동현은 지난 5일 자신의 SNS에 “네 아이의 아버지가 되었다”라는 글과 함께 가족 사진을 공개했다.

김동현은 “어느 순간 저희 부부 곁으로 또 한 명의 사랑스러운 아이가 찾아와 주었다”라고 밝혔다. 이어 “매일 아침은 시끌시끌하지만 그만큼 더 큰 행복 속에서 하루를 시작한다”라고 덧붙였다.

또 “앞으로도 더 좋은 아빠가 될 수 있도록 더 단단하게, 더 책임감 있게 살아가겠다”라고 다짐했다.

앞서 김동현은 4일 방송된 tvN ‘놀라운 토요일’에서도 넷째 소식을 먼저 전한 바 있다. 그는 “‘놀토’가 8주년이고 제 첫째 아이가 8살”이라며 “‘놀토’ 8주년에 넷째가 생겼다”라고 밝힌 바 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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