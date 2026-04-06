'세이렌' 박민영과 위하준의 다정한 모습 / 사진제공=tvN

'세이렌' 박민영과 위하준 / 사진제공=tvN

진실을 찾고 싶은 '세이렌' 박민영, 위하준의 사투가 절정으로 치닫는 가운데, 두 사람 사이의 애틋한 감정이 서서히 깊어지고 있다.tvN 월화드라마 '세이렌' 속 한설아(박민영 분)를 둘러싼 비극의 실체가 서서히 밝혀지고 있는 가운데 최종 관전 포인트를 짚어봤다.한설아와 차우석의 가족을 해친 원수인 김선애(김금순 분)와 주현수(박지안 분)는 사람의 목숨뿐만 아니라 작가의 영혼이 담긴 작품들까지 악용해 보험금을 편취하고 있다. 김선애와 주현수의 마수에 걸린 한설아의 가족과 차우석의 여동생이 끝내 안타까운 죽음을 맞이하자 두 사람은 보험사기 일당들에게 복수할 때를 노리고 있다.이에 한설아는 차우석과 힘을 합쳐 김선애의 비밀 수장고 안에 잠입, 김선애와 주현수의 보험사기 혐의를 입증할 증거를 확보하는 데 성공했다. 이를 계기로 가족들을 잃고 홀로 살아남은 생존자 한설아, 차우석의 오랜 계획에 물꼬가 트여 복수의 결말에 관심이 쏠린다.그동안 한설아는 자신을 사랑했던 남자들이 모두 죽음을 맞이하자 의문을 품고 범행 동기와 진범을 찾고 있던 터. 가장 유력한 용의자로 지목된 CEO 백준범(김정현 분)은 실체가 드러남과 동시에 끔찍하게 살해당하면서 용의선상에서 제외, 현장에 남아있던 흔적을 통해 제3의 인물이 있음을 짐작하게 했다.한설아를 향한 원한일지, 혹은 한설아의 남자들에 대한 질투일지 의도를 알 수 없는 진범의 정체가 보는 이들의 호기심을 불러일으키고 있다. 한설아를 중심으로 벌어진 잇따른 죽음과 '한설아를 사랑하면 죽는다'는 의도된 비극 뒤에는 어떤 진실이 숨겨져 있을지 궁금해진다.가족들의 복수와 진범 찾기 이외에 한설아와 차우석의 관계에도 이목이 쏠리고 있다. 현재 두 사람은 소중한 사람을 지키지 못했다는 죄책감과 이로 인한 상처를 안고 서로를 다독이고 위로하며 같은 목표를 향해 나아가고 있다. 진범의 반응을 보기 위한 미끼였던 입맞춤의 의미도 조금씩 달라지면서 두 사람 사이 깊어진 감정을 예감케 했다.하지만 여전히 한설아와 차우석 사이에는 해결되지 않은 장애물들이 남아 있기에 두 사람의 로맨스도 잠시 소강상태에 머무르고 있는 상황. 과연 서로의 곁에서 상처를 치유한 한설아와 차우석이 오랜 외로움을 벗어나 진정한 연인이 될 수 있을지 이목이 쏠린다.'세이렌' 11회는 6일 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr