4년 만에 방송에 복귀한 이휘재가 '불후의 명곡' 새 MC 자리로 이동한 모습. / 사진=KBS2 '불후의 명곡' 캡처

'불후의 명곡'이 방송인 이휘재의 복귀에도 하락한 시청률을 보였다.시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면, 지난 4일 방송된 '불후의 명곡'은 전국 기준 4.7%를 기록했다. 이는 전주(4.8%) 대비 0.1%포인트 하락한 수치다.이날 방송은 '2026 연예계 가왕전 2부'로 꾸며졌다. 개그콘서트 '챗플릭스' 팀을 비롯해 조혜련, 송일국·오만석(뮤지컬 '헤이그' 팀), 이찬석, 유튜버 랄랄 등이 출연해 다양한 무대를 보였다.대기실 토크에서는 출연진 간 설전이 벌어지며 분위기가 달아올랐다. 홍석천이 "연기자 협회 소속"이라고 밝히자 박준형이 "한 번 개그맨은 영원한 개그맨"이라고 맞받아쳤다. 이때 MC 김준현이 상황을 정리하기 위해 이휘재에게 자리를 내주는 장면이 연출됐다. 갑작스럽게 MC석에 앉은 이휘재는 "박수 세 번 시작!"을 외치며 분위기를 정리했고, 곧바로 출연진에게 질문을 던지며 진행을 이어갔다.이휘재는 홍석천의 발언에 맞춰 즉흥적인 리액션을 보이거나, 상황에 맞게 토크 흐름을 조율하는 등 녹슬지 않은 진행 감각을 보였다.앞서 제작진은 이휘재를 새 MC로 발탁하며 프로그램 변화를 시도했다. 약 4년 만에 방송에 복귀한 그는 "이렇게 웃어본 게 너무 오랜만이다. 그냥 너무 행복하다"고 소감을 전했다.다만 시청률은 뚜렷한 반등 없이 기존 흐름을 유지하는 수준에 머물렀다. '불후의 명곡'은 최근 일반 회차 기준 4%대 후반 시청률을 유지해왔으며, 특정 특집이나 화제성 높은 출연진이 있을 경우 6%대까지 상승하는 모습을 보여왔다.이휘재의 복귀를 둘러싼 여론은 여전히 엇갈리고 있다. 온라인에서는 진행 능력을 긍정적으로 평가하는 한편 과거 여러 논란들을 이유로 복귀에 부정적인 의견도 동시에 제기되고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr