박형식./사진제공=레브엔터테인먼트

전작 '트웰브'에서 시청률 부진을 겪은 배우 박형식이 넷플릭스 시리즈 ‘각잡힌 사이’로 돌아온다.‘각잡힌 사이’는 캠핑 아웃도어 브랜드의 무결점 CEO ‘나정석’(박형식 분) 앞에 과거 독사 같은 군대 선임 ‘우아미’(박규영 분)가 회사 신입으로 들어오면서 벌어지는, 상하 관계 역전 오피스 로맨스다.박형식은 극 중 캠핑 아웃도어 브랜드의 대표 나정석 역을 맡았다. 특전사 출신의 강단과 추진력을 지닌 워커홀릭으로 모든 것을 완벽하게 갖췄지만, 그 안에 귀여운 허당미를 지닌 인물. 박형식은 나정석 캐릭터 특유의 밝고 유쾌한 톤을 살리는 것은 물론, 진지한 분위기 속 로맨틱한 반전 매력을 그려낼 예정이다.그동안 다채로운 장르를 넘나들며 탄탄한 연기력을 쌓아온 박형식은 드라마 ‘힘쎈여자 도봉순’, ‘사운드트랙 #1’, ‘청춘월담’, ‘닥터슬럼프’ 등 출연작마다 섬세한 눈빛과 부드러운 목소리를 조화롭게 녹여내 극의 로맨스 무드를 완성했다.지난해 드라마 ‘보물섬’에서는 주인공 서동주로 분해 복수극의 중심에서 밀도 높은 감정선부터 강렬한 액션까지 빈틈 없이 소화해 ‘2025 SBS 연기대상’ 최우수연기상을 거머쥐었다.그러나 지난 9월 종영한 KBS '트웰브'는 첫회 8.1%로 시작했지만, 혹평 속 시청률 하락을 거듭하다 마지막회에서 2.4%로 급락하며 쓴맛을 보기도 했다. 이에 박형식이 이번 ‘각잡힌 사이’에서는 반등해 성공할 수 있을지 이목이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr