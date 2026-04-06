배우 신현준이 영화 '현상수배' 홍보에 나섰다. / 사진제공=쇼타임웍스

영화 '현상수배'(감독 신재호)의 배우 신현준이 오는 7일 SBS 파워FM '황제성의 황제파워'에 생방송으로 출연하며 본격적인 홍보에 나선다.6월 개봉을 앞둔 '현상수배'는 자신과 똑같이 생긴 범죄자 철구 때문에 뜻밖의 소동에 휘말린 소시민 현준이 경찰과 공조해 쫓고 쫓기는 추격전에 뛰어들게 되는 도플갱어 공조 코미디다. 극 중 신현준은 평범한 집배원 현준과 현상수배범 철구 1인 2역을 맡아, 전혀 다른 성격의 두 인물을 대비시키며 극의 긴장과 재미를 동시에 이끈다. 특히 액션과 코미디를 넘나들며 쌓아온 연기 내공을 바탕으로, 캐릭터 간 온도 차를 분명하게 살린 입체적인 연기를 선보일 것으로 기대를 모은다.황제성이 진행하는 라디오에서 신현준은 특유의 코믹한 입담으로 촬영 비하인드, 1인 2역 에피소드 등 다양한 이야기를 유쾌하게 풀어낼 예정이다. 두 사람의 거침없는 티키타카는 웃음을 배가할 것이라 기대된다.'현상수배'는 '내 사랑 싸가지', '치외법권'의 신재호 감독이 메가폰을 잡고, 코미디 장르에 일가견 있는 신현준이 1인 2역에 도전했다. 여기에 '생존왕'으로 사랑받은 김병만, '사내맞선'의 배우희, '트웰브'의 레지나 레이가 합류했다.'현상수배'는 오는 6월 전국 극장에서 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr