전유진이 가창한 OST '나의 사랑 나의 운명' / 사진제공=냠냠엔터테인먼트

가수 전유진이 '사랑을 처방해 드립니다' OST를 발매했다.지난 5일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 전유진이 가창에 참여한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 다섯 번째 OST '나의 사랑 나의 운명'이 공개됐다.'나의 사랑 나의 운명'은 따뜻하고 순수한 고백을 담아낸 러브 테마곡이다. 잔잔히 울리는 기타와 곡 전반을 이끄는 따스한 선율 그리고 전유진의 섬세한 보컬이 조화를 이뤄 소중한 사람을 향한 애틋한 마음을 잔잔하게 그려냈다.여기에 OST 제작 프로듀서 송동운이 총괄 프로듀싱을 맡아 극의 감정선과 음악의 밀도를 한층 끌어올렸다. 송동운 프로듀서는 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 선보인 바 있다.'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토, 일요일 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr