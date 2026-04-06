인플루언서 최준희가 웨딩 화보를 공개했다. 사진=인플루언서 최준희 SNS

인플루언서 최준희가 예비신랑과 함께한 웨딩 화보를 공개했다.최준희는 지난 5일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 지난해 3월 일본 도쿄에서 촬영한 셀프 웨딩 사진 여러 장을 올렸다. 그는 약 430일 동안 결혼을 준비하며 5번 이상의 웨딩 촬영을 진행했다고 설명했다. 사진에는 웨딩드레스와 수트를 차려입은 두 사람이 도쿄 도심을 배경으로 포즈를 취하는 모습이 담겼다.오는 5월 결혼을 앞둔 최준희와 비연예인 예비신랑은 11살의 나이 차이를 극복하고 결실을 보게 됐다. 최준희는 예비신랑에 대해 본인이 어머니를 그리워할 때마다 언제든 곁으로 와주는 고마운 사람이라고 소개했다.주변 관계자들에 따르면 예비신랑은 따뜻하고 성실한 성품의 소유자로 알려졌다. 특히 최준희가 루푸스병 투병과 대중의 시선으로 인해 힘든 시기를 보낼 당시 묵묵히 곁을 지키며 힘이 되어준 것으로 전해졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr