가수 박서진이 축하 무대를 꾸미고 있다. / 사진=KBS1 '전국노래자랑' 화면 캡처

'장구의 신' 박서진이 현장을 뜨겁게 달궜다.지난 5일 방송된 KBS1 '전국노래자랑'에는 박서진이 초청 가수로 등장했다. 이날 박서진은 '첫눈에 반해버린 사람아'를 부르며 여유로운 무대 매너를 보였다.박서진의 라이브에 팬들은 공식 응원 색상인 노란색 응원 소품들을 들어 보였다. 이를 본 박서진은 팬들을 향해 손하트를 보내고 밝은 미소로 화답했다.박서진은 KBS2 예능 '살림하는 남자들'에 출연 중이다. 동생 효정 양과 함께 남매 케미를 보이는 등 가감없는 면모를 보여주고 있다.한편 이날 '전국노래자랑'에는 박서진 외 오유진, 한혜진, 미스김, 영기 등이 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr