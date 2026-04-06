가수 이채연이 이달 말 컴백한다. 사진제공= 데이원드림

가수 이채연이 이달 말 가요계에 복귀한다.소속사 데이원드림은 이채연이 4월 말 컴백을 확정하고 최근 신곡 뮤직비디오 촬영을 마쳤으며 현재 앨범 막바지 작업을 진행 중이라고 전했다. 이번 앨범은 이채연이 소속사를 데이원드림으로 옮긴 뒤 처음 발표하는 앨범이다.그룹 아이즈원 메인 댄서 출신인 이채연은 솔로 가수로 활동을 시작한 이후 'HUSH RUSH', 'KNOCK', 'SHOWDOWN' 등을 차례로 선보이며 무대를 이어왔다.이외에도 유튜브 채널 '캐릭캐릭 채연이' 운영과 더불어 tvN '놀라운 토요일', MBC '복면가왕', SBS '골 때리는 그녀들' 등 여러 예능 프로그램에 출연했고 올라운더 아티스트로서 활동을 지속했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr