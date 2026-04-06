제로베이스원 / 사진 제공 = 웨이크원

제로베이스원 / 사진 제공 = 웨이크원

제로베이스원 / 사진 제공 = 웨이크원

제로베이스원 / 사진 제공 = 웨이크원

제로베이스원 / 사진 제공 = 웨이크원

제로베이스원 / 사진 제공 = 웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 새 프로필로 성숙해진 비주얼을 자랑했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 6일 0시 공식 SNS 채널을 통해 새로운 프로필 이미지를 공개했다.공개된 프로필 이미지에는 새로운 시작을 앞둔 제로베이스원의 포부를 엿볼 수 있다. 멤버들은 블랙 수트 스타일링으로 단정하면서도 정제된 세련미를 뽐내며 제로베이스원만의 미니멀리즘을 완성했다.이뿐만 아니라 제로베이스원은 흐트러짐 없는 모습을 통해 강렬한 인상까지 남겼다. 단단한 눈빛으로 카메라를 응시하며 품격 있는 비주얼 시너지를 선사한 이들이 앞으로 어떤 모습을 보여줄지 궁금증을 키운다.이번 프로필 이미지는 국내외에서 폭넓은 활동을 펼치고 있는 포토그래퍼 조기석과 협업하여 완성도를 더욱 높였다. 목표를 위한 ‘정교함’과 ‘정제’에 대한 가치와 태도를, ‘집중과 몰입’ 때로는 ‘집요함’으로 표현하며 제로베이스원만의 의미 있는 메시지를 전달했다.제로베이스원은 앞서 팀 로고를 새롭게 오픈하고 한층 더 뚜렷해진 아이덴티티를 각인시킨 바 있다. 견고한 결속력과 성숙해진 분위기로 돌아올 이들이 계속해서 어떤 활약을 이어갈지 이목이 집중된다.로고 리뉴얼에 이어 프로필 사진으로 새로운 챕터의 서막을 알린 제로베이스원은 활발한 활동을 이어갈 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr