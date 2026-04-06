법적으로 부부가 된 변요한, 티파니 영 / 사진=텐아시아DB

'냉부해'에 출연한 티파니 영의 모습 / 사진='냉부해' 캡처

가수 티파니 영이 '냉장고를 부탁해 since 2014'에서 혼인신고를 먼저 한 이유를 밝혔다.지난 5일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에는 티파니 영과 같은 그룹 멤버 효연이 출연해 냉장고 공개와 15분 요리 대결을 함께했다.티파니 영은 솔로 데뷔 10주년을 맞아 바쁜 스케줄에도 단정하게 정리된 냉장고를 공개했다. 효연은 "뭘 해 먹고 사는지 궁금하다"고 말했고, 모두의 기대 속에 깔끔하게 정돈된 냉장고가 오픈됐다.이날 티파니 영은 배우 변요한과 혼인신고를 먼저 하게 된 이유를 밝히기도 했다. 티파니는 "결혼식도 중요하지만 매일매일 함께하는 시간이 더 중요하기 때문에 법적 부부부터 먼저 하자고 했다"라며 행복한 나날들을 보내고 있다고 밝혔다.샘 킴은 '지금은 샘킴시대'를, 손종원은 '티파니와 티파니에서 아침을'을 주제로 요리 대결에 나섰다. 특히 손종원은 영화 '티파니에서 아침을' 속 오드리 헵번을 언급하며 "티파니 영이 떠올랐다"고 말했다. 본격적인 요리에 돌입하자 이를 지켜보던 티파니 영은 "최고의 스포츠를 보는 느낌"이라고 반응했고, 시식 후에는 '미디엄 템포의 알앤비(R&B) 같다", "민트와 초코가 레이백으로 느껴진다" 등 음악적 표현으로 맛을 설명해 쉐프들의 감탄을 이끌어 냈다.한편 티파니 영은 최근 PMG(Pacific Music Group, 퍼시픽 뮤직 그룹) 코리아와 전속계약을 체결하며 솔로 데뷔 10주년을 맞아 새로운 전환점을 맞았다. 소속사에 따르면 티파니 영은 오는 5월 중 10주년 기념 싱글이자 정규 앨범 선공개 곡을 발매하고 팬들과 더욱 가까이 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr