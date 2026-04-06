22기 정숙, 3번째 결혼 후 미국으로 이사…시댁 없이 벚꽃구경

'나는 솔로' 22기 정숙이 미국으로 이사가기 전 벚꽃을 즐겼다.최근 정숙은 자신의 계정에 부모님과 함께 안양천 벚꽃을 보러간 모습을 게재했다. 얼마전까지 시어머니와 다양한 추억을 보냈던 정숙은 이번에는 부모님과의 시간을 택했다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr