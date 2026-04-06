탑 / 사진 제공 = 탑스팟픽쳐스

은퇴 선언을 번복하고 연예계에 돌아온 가수 겸 배우 탑(T.O.P)이 솔로 앨범으로 글로벌 차트에서 호성적을 냈다.지난 3일 공개된 탑의 정규 1집 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'은 음원 플랫폼 스포티파이에서 발매 첫날 약 147만 스트리밍을 기록했다. 이는 2026년 발매된 K-POP 솔로 아티스트 중 첫날 최다 기록이자, 올해 솔로 앨범 중 최초로 100만을 넘어선 신기록이다.탑의 정규앨범은 4일 기준 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 3위에 이름을 올린 데 이어, 애플 뮤직 월드와이드 차트에서도 16위로 신규 진입하며 성공적인 귀환을 알렸다. 인도네시아를 비롯해 필리핀, 베트남 등 전 세계 15개국 아이튠즈 앨범 차트 정상을 석권하는가 하면, 미국과 영국, 일본 등 주요 음악 시장에서도 상위권에 포진했다.탑의 '다중관점'에는 더블 타이틀곡 'DESPERADO'와 '완전미쳤어! (Studio54)'를 포함한 총 11곡의 트랙이 실렸다. 탑이 프로듀싱 전반에 참여했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr