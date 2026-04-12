윤현제가 배우로서 행보를 시작했다./사진제공=아우터유니버스

윤현제가 배우로서 행보를 시작했다./사진제공=아우터유니버스

김영대, 채원빈 등이 소속된 아우터유니버스가 윤현제와 전속계약을 체결했다.윤현제는 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥’을 통해 대중에게 얼굴을 알리며 주목받았다. 앞서 그는 출연 당시 중앙대학교 졸업 후 IT 계열 회사에 재직 중이라고 자신을 소개했다. 감각적인 이미지와 자연스러운 매력으로 시청자들에게 눈도장을 찍은 그는, 이제 아우터유니버스와 함께 배우로서 본격적인 행보를 시작할 예정이다.아우터유니버스는 윤현제가 지닌 신선한 분위기와 가능성에 주목했다. 단순한 화제성에 그치지 않고 자신만의 색깔과 잠재력을 지닌 인물인 만큼, 체계적인 매니지먼트를 통해 배우로서의 역량을 확장해 나간다는 계획이다.아우터유니버스는 신인 배우의 가능성을 발굴하고 성장시키는 데 강점을 보여온 만큼, 윤현제 역시 대중에게 친숙한 이미지를 바탕으로 배우로서의 새로운 가능성을 넓혀갈 것으로 기대를 모은다. 다양한 콘텐츠와 활동을 통해 윤현제의 새로운 면모를 차근차근 선보이며 배우로서의 입지를 다져나갈 예정이다.아우터유니버스는 신인 배우의 잠재력을 발굴하고 각자의 색깔을 성장의 경쟁력으로 만들어가는 매니지먼트를 이어오고 있다. 윤현제 역시 아우터유니버스와 함께 본격적인 배우 활동에 나서며 새로운 도약에 나설 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr