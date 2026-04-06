악동뮤지션 멤버 이수현이 오빠 이찬혁과 열애설에 휩싸였던 배우 하지수의 게시물에 '좋아요'를 남겼다. / 사진=이수현, 하지수 각 SNS

사진=하지수 SNS

남매 듀오 악동뮤지션 멤버 이수현이 오빠 이찬혁의 열애설 상대였던 배우 하지수의 글에 반응했다.하지수는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "Happy fairy, angry fairy.. sleepy fairy, shiny fairy"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 하지수가 러블리한 화장을 한 채 다양한 표정을 짓고 있는 모습. 특히 이수현이 해당 게시물에 "세상에서 젤 사랑스러운 핑크요정"이라는 댓글을 달았다. 이수현의 절친으로 알려진 배우 김보라도 "얼굴 구경하는 재미로 지냈다"라는 반응을 보였다. 두 사람의 문구에 하지수는 하트 이모티콘을 붙이며 화답해 눈길을 끌었다.앞서 하지수는 지난해 1월 이찬혁과 열애설에 휩싸인 바 있다. 하지수가 2023년 프로젝트 그룹 이찬혁비디오의 첫 앨범 '우산'에 실린 '춤' 뮤직비디오에 출연했고, 이를 계기로 1년째 열애 중이라는 주장이 제기됐다. 당시 이찬혁의 소속사였던 YG엔터테인먼트는 "아티스트의 사생활 영역은 확인 불가"라고 답했다. 하지수는 지난 3일 발표된 악동뮤지션 정규 6집 '개화'의 선공개곡 '소문의 낙원' 뮤직비디오에도 등장해 열애설이 다시 조명받았다.하지수는 1995년 1월생으로 1996년생 이찬혁보다 1살 연상이다. 하지수는 2018년 가수 스텔라라 장의 '아이 고'(I GIO) 뮤직비디오로 데뷔한 뒤 그룹 스테이씨 '테디 베어'(Teddy Bear), 이찬혁비디오 '우산', 허밍어반스테레오 '20' 등 뮤직비디오에 출연했다. 또 2022년 단편영화 '민트초코를 좋아해', '나는 낭만을' 등 다수의 광고에도 출연했다.한편 악동뮤지션은 오는 7일 신보 '개화' 발매를 앞두고 있다. 이는 12년간 몸담았던 YG엔터테인먼트를 떠나 소속사 영감의 샘터를 설립한 후 처음 선보이는 앨범이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr