그룹 슈퍼주니어의 공연 도중 안전 펜스가 무너지는 사고가 발생해 관객들이 다쳤다. 사진제공 = 에스엠엔터테인먼트

그룹 슈퍼주니어의 공연 도중 안전 펜스가 무너지는 사고가 발생해 관객들이 다쳤다.지난 5일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 투어 서울 공연이 열렸다.이날 공연 후반부 멤버들은 객석 곳곳을 찾아 인사를 나눴다. 려욱이 객석 가까이 이동하자 팬들이 펜스 쪽으로 몰려들었고, 이 과정에서 펜스가 무게를 이기지 못하고 무너졌다. 이 사고로 팬 일부가 객석에서 1층으로 추락했다.이와 관련해 SM엔터테인먼트는 "당사가 객석 옆쪽에 설치한 안전 펜스가 무너지며 3명의 관객이 떨어져 부상을 입는 사고가 발생했다"라고 밝혔다. 소속사 측은 "부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았고 염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다"라고 설명했다.이어 "이번 사고로 피해를 입은 관객과 가족들께 깊은 사과의 말씀드린다"라며 "당사는 부상 당한 관객들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고 완전히 회복될 때까지 최선의 노력을 다하겠다"라고 전했다. 또한 "공연 주최사로서 이번 사고에 대해 무거운 책임을 통감한다"라며 "향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하겠다"라고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr