배우 김민준이 '파묘' 촬영 비하인드를 전했다. / 사진=TV조선 '백반기행' 영상 캡처

배우 김민준이 '백반기행'에 출연했다. / 사진=TV조선 '백반기행' 영상 캡처

배우 김민준이 영화 '파묘' 촬영 중 요괴 분장으로 인해 동네 할머니가 쓰러졌다고 밝혔다.5일 방송된 TV 조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 김민준과 함께 강원도 고성으로 맛 기행을 떠났다.김민준은 천만영화가 된 '파묘' 촬영 비하인드를 전했다. 김민준은 "일본 요괴 '오니' 역이었다. 분장 시간만 머리부터 발끝까지 6시간이었다"라고 운을 뗐다. 허영만은 "힘들었겠다"라며 탄식했다. 김민준은 "긴 손톱을 붙인 채 화장실도 가야겠다. 남자의 특성상 손톱이 길다보니 바지 내리는 것도 안 되더라. 매니저한테 '도와달라'고 부탁했다"고 전해 웃음을 자아냈다.김민준은 "시골 동네에서 촬영할 때도 있었다. 석양이 지는 붉그스름한 저녁이었다"며 또 다른 비하인드를 풀어놓기 시작했다. 이어 "요괴 분장을 하고 걸어 올라가는데 할머니를 마주쳤다. 할머니가 물건을 들고 있다가 쓰러지셨다"고 말했다. 그러면서 "저는 송곳니 분장을 하고 있어서 발음도 어눌한데 '할머니 괜찮으시냐. 촬영하고 있다'고 했더니 더 놀라시더라"며 웃음을 안겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr