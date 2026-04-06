정호영, ‘새 신부’ 티파니 옆에서…둘 다 뽀송뽀송해

정호영 셰프가 소녀시대 티파니와의 인증샷을 공개했다.공개된 사진 속 티파니는 새신부인 만큼 환한 미소로 사진을 남겼다.지난 5일 방송된 JTBC ‘냉장고를 부탁해’(이하 ‘냉부해’)에서는 소녀시대 티파니와 효연이 게스트로 출연했다.최근 변요한과 혼인신고를 한 티파니는 “일에 진짜 진심이다. 일과 사랑에 빠져서 언제 헤어나오나 싶었다. 그래서 진짜 놀랐다”라고 했다.그러면서 “결혼식도 중요하지만, 매일매일 하루하루 함께하는 시간이 중요해서 저희는 법적 부부를 먼저 했다. 빨리 같이 있고 싶었다”라고 덧붙였다.이어 “파트너(변요한)도 생기고 해서. 김장은 시어머니가 알려주시기로 했다”고 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr