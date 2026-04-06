'환승연애2; 출신 정현규가 배우 이유비의 유튜브 채널을 통해 인사하고 있다. / 사진=이유비 유튜브 채널

배우 이유비와 정현규의 의외 조우가 알려졌다.최근 이유비의 유튜브 채널에는 '도쿄 48시간 브이로그 맵스 화보 촬영 비하인드부터 오모테산도 쇼핑까지'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에서 이유비는 2박 3일 일정으로 도쿄를 다녀오게 됐다고 밝혔다. 영상에는 '환승연애2' 출신, 정현규가 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 이유비의 화보 촬영 현장에서 마주친 것.정현규는 이유비의 유튜브 채널 구독자에게 인사를 전하며 손을 흔들었다. 이유비는 "한 화면에 이렇게 헤어 메이크업 하고 있는 게 너무 웃기다"라고 말했고, 정현규는 민망한 듯 "블러 처리해주세요"라고 부탁했다.한편 '환승연애2'에서 서울대학교 재학생을 화제를 모았던 정현규는 현재 인플루언서로 활동 중이다. 그는 '환승연애2'에서 성해은과 최종커플이 성사됐으나 지난해부터 결별설이 제기된 바 있다.이유비는 오는 13일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'에 루비 역으로 출연한다. '7인의 부활' 이후 약 2년 만에 드라마 복귀다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr