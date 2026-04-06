배우 이시영이 새로 이사한 송도 집을 공개했다.
지난 5일 유튜브 채널 '뿌시영'에는 '시영's 뉴 하우스 집들이'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 이시영은 널찍한 새 집을 소개했다.
이시영은 복도에 걸린 그림들을 가리키며 "이안이가 그린 그림"이라며 "6살 때 그린 작품"이라고 설명했다. 집안 곳곳은 아들이 그린 그림으로 꾸며졌다.
가장 공을 들인 공간으로는 아들 이안의 방을 꼽았다. 해당 공간은 이안의 취향과 생활 방식을 반영해 가구를 배치했다. 이시영은 거실, 화장실, 세탁실, 안방, 손님방 등 공간들도 차례로 소개했다. 거실과 부엌은 현대적인 디자인과 효율적인 수납 동선을 고려해 구성했다.
한편 이시영은 2017년 결혼해 아들 한 명을 뒀지만, 지난해 결혼 8년 만에 이혼했다. 이시영은 이혼 후 보관 중이던 배아를 이식해 임신 소식을 전했다. 지난해 11월 홀로 딸을 출산해 두 자녀의 어머니가 됐다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
지난 5일 유튜브 채널 '뿌시영'에는 '시영's 뉴 하우스 집들이'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 이시영은 널찍한 새 집을 소개했다.
이시영은 복도에 걸린 그림들을 가리키며 "이안이가 그린 그림"이라며 "6살 때 그린 작품"이라고 설명했다. 집안 곳곳은 아들이 그린 그림으로 꾸며졌다.
가장 공을 들인 공간으로는 아들 이안의 방을 꼽았다. 해당 공간은 이안의 취향과 생활 방식을 반영해 가구를 배치했다. 이시영은 거실, 화장실, 세탁실, 안방, 손님방 등 공간들도 차례로 소개했다. 거실과 부엌은 현대적인 디자인과 효율적인 수납 동선을 고려해 구성했다.
한편 이시영은 2017년 결혼해 아들 한 명을 뒀지만, 지난해 결혼 8년 만에 이혼했다. 이시영은 이혼 후 보관 중이던 배아를 이식해 임신 소식을 전했다. 지난해 11월 홀로 딸을 출산해 두 자녀의 어머니가 됐다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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