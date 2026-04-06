가수 지드래곤이 조카에게 유아전동차를 선물했다. / 사진=텐아시아DB, TV조선 방송 캡처

배우 김민준이 '백반기행'에 출연했다. / 사진=TV조선 방송 캡처

배우 김민준이 아들이 지드래곤에게 명품 유아전동차를 선물받았다고 밝혔다.5일 방송된 TV 조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 김민준과 함께 강원도 고성으로 맛 기행을 떠났다.김민준은 가수 지드래곤의 누나인 권다미 씨와 2019년 결혼했다. 허영만이 "조카를 그렇게 예뻐한다고 하더라"라고 하자 김민준은 "예뻐한다"고 자랑했다. 허영만은 "예뻐할 수밖에 없다. 육아의 고통을 모르니까"라며 웃음을 자아냈다.지드래곤은 조카에게 촬영 소품이었던 외제 유아전동차를 선물했다. 김민준은 "뮤직비디오 촬영할 때 소품이 많지 않나. 그걸 저희 아기가 선물받았다. SNS에 올렸는데, 사람들이 뮤직비디오에 나온 자동차인줄 다 알더라"고 말했다.김민준은 "제가 위로 누나 한 명밖에 없어서 남동생이나 처남이 어려서 군대 가면 용돈 주는 게 로망이었다. '누나한테 받았다고 하지 마'라고 하면 '매형 고마워요' 듣고 싶었다"라고 밝혔다. 하지만 "그게 안 되더라. 얼마를 줘야할지 모르겠다. 약간 위축되는 매형이 됐다"며 웃음을 터트렸다.김민준은 둘째를 낳고 싶은 욕심도 표했다. 그는 "올해 50살이고, 아이가 5살이다"라며 "둘째 계획도 있다. 아내만 괜찮다면 (갖고 싶다)"라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr