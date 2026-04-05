정호영 셰프가 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

정호영이 샘킴의 따귀를 날린다./사진제공=KBS

셰프 정호영(49), 샘킴(48)이 '1박 2일' 멤버들을 긴장시키는 예능감을 발휘한다.5일 오후 6시 30분 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전라남도 목포시에서 펼쳐지는 '봄 밥상 대결 맛 대 맛' 두 번째 이야기가 공개된다.'1박 2일'에 게스트로 출연한 정호영과 샘킴은 멤버들과 함께 다음 날 새벽 근무에 참여하게 될 인원을 결정할 '무한 밀가루 지옥' 복불복에 돌입한다. 지금껏 살면서 전혀 경험해 본 적 없는 다양한 게임이 펼쳐지자 두 셰프는 당황스러워하면서도 금세 적응하며 벌칙을 피하기 위한 몸부림을 펼친다.특히 정호영은 복불복 미션 도중 샘킴에게 기습적으로 밀가루 따귀를 날리는 돌발 행동을 감행한다. 정호영의 갑작스러운 행동에 놀란 '1박 2일' 멤버들은 "지금 뭐 하는 거야"라며 황당함을 감추지 못한다.미션을 거듭하면서 정호영과 샘킴이 예능인 못지않은 존재감을 보여주자 멤버들도 즐거운 듯 연신 웃음을 터트린다. 딘딘은 "셰프들 예능감 장난 아니네"라며 예능인급 활약을 펼치는 두 사람을 넌지시 견제한다.그런가 하면 오전부터 밤까지 쉴 새 없이 이어지는 강행군에 급격히 피로해진 샘킴은 취침 전까지 촬영이 계속되자 부쩍 말수가 줄어든다. 멤버들이 '1박 2일' 재출연 의사가 있는지 묻자 그는 "정말 생각해 볼게요"라며 완곡한 거부 의사를 나타냈다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr