엑소 카이가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 개그맨 신동엽이 15년 만에 토크쇼 게스트로 등장했다 / 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’

방송인 신동엽이 엑소 카이에 대해 폭로했다.6일 방송되는 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 개그계 레전드 신동엽이 등장한다.최근 진행된 녹화에서 신동엽은 카이의 비밀스러운 모습을 목격한 적이 있다고 말해 현장을 깜짝 놀라게 했다. 그는 ”괌에 놀러 갔는데, 카이가 어떤 남자 등에 오일을 발라주고 있는 모습을 봤다. 분위기가 묘해 모른 척 지나가려 했는데 와서 인사를 해 당황했다“고 털어놔 모두를 폭소케 했다.이에 카이는 ”반가운 마음에 가서 인사를 하니 당황해하셔서 의아했는데, 그 이유를 오늘에서야 알았다“고 말해 더 큰 웃음을 안겼다.6일 월요일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 ‘아니 근데 진짜!’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr