방송인 신동엽이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 개그맨 신동엽이 15년 만에 토크쇼 게스트로 등장했다 / 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’

2006년 선혜윤 PD와 결혼한 방송인 신동엽의 민낯이 폭로됐다.6일 방송되는 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 개그계 레전드 신동엽이 등장해 초반부터 시선을 사로잡는다.최근 진행된 녹화에서 신동엽은 15년 만에 토크쇼 게스트로 등장, MC들과 남다른 친분을 드러냈다. 특히 탁재훈은 신동엽의 아내인 선혜윤 PD가 연출한 예능 ‘오빠 밴드’ 때를 회상하며, “신동엽이 촬영장에서 한 번을 웃는 모습을 본 적이 없다, 지방 촬영에 가면 아내와 각방을 쓰더라“라며 폭탄 발언을 해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 이에 신동엽은 ”방송 관계자를 만나려면 교양 쪽으로 가라“며 응수해 현장을 웃음바다로 만들었다.이어 SNL에서 함께 호흡을 맞추고 있는 이수지가 만취한 신동엽의 민낯을 폭로했다. 이수지는 ”SNL 크루들이랑 술을 마시는데 신동엽 선배님이 너무 보고 싶어서 연락하자, 이미 만취 상태로 종이 인형처럼 매니저 손에 들려서 왔다“고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 탁재훈은 ”그 정도면 와이프보다 매니저와 스킨십이 더 많은 것 아니냐“며 공격해 현장을 웃음바다로 만들었다,월요일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 ‘아니 근데 진짜!’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr