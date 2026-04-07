브룩스브라더스가 배우 구교환을 봄/여름 시즌의 전속 모델로 발탁했다./사진제공=하퍼스바자

브룩스브라더스가 배우 구교환을 봄/여름 시즌의 전속 모델로 발탁했다./사진제공=하퍼스바자

브룩스브라더스가 배우 구교환을 봄/여름 시즌의 전속 모델로 발탁했다./사진제공=하퍼스바자

브룩스브라더스가 배우 구교환을 봄/여름 시즌의 전속 모델로 발탁했다. 자유롭고 유연한 분위기로 독보적인 존재감을 보여온 구교환은, 이번 협업을 통해 브랜드의 클래식을 새롭게 해석하며 감각적인 스타일을 선보인다. 앞서 구교환은 2013년부터 이옥섭 감독과 연애 중이라고 알려졌다.패션 매거진 <하퍼스 바자> 코리아와 함께한 이번 화보에서 구교환은 특유의 변칙적이고 유니크한 태도로 기존의 틀을 벗어난 스타일을 완성했다. 브룩스브라더스의 정제된 클래식과 구교환의 자유로운 감도가 어우러지며 새로운 균형을 만들어냈다.이번 브룩스브라더스 컬렉션은 부드러운 테일러링과 가벼운 텍스처, 생동감 있는 컬러 팔레트를 중심으로, 브랜드 특유의 클래식에 봄 시즌의 산뜻한 분위기를 더한 것이 특징이다. 구교환은 이번 화보를 통해 브랜드의 새로운 시즌 무드를 전달할 예정이다.구교환은 4월 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'를 통해 시청자들과 만날 예정이며, 이어 5월에는 영화 <군체> 개봉을 앞두고 있어 활발한 활동을 이어갈 계획이다.배우 구교환과 함께한 화보 및 순차적으로 공개될 패션 필름은 <하퍼스 바자> 코리아 공식 웹사이트, 인스타그램, 유튜브 채널과 브룩스브라더스 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr