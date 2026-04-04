가수 박서진이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'살림남'에서 소개팅에 나선 박서진 / 사진제공=KBS

가수 박서진(32)이 '살림하는 남자들 시즌2'에서 한 여성 출연자에게 마음을 고백한다.4일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지난주에 이어 안성훈, 추혁진, 요요미, 홍지윤과 함께하는 설렘 가득한 단체 소개팅 2탄이 펼쳐진다.이날 방송에는 평화롭던 소개팅 판을 뒤흔들 강력한 메기남이 등장해 현장을 발칵 뒤집는다. 188cm의 압도적인 키와 훈훈한 비주얼을 자랑하는 메기남이 등장하자 여성 출연자들은 "이게 바로 연예인이다", "이제야 도파민이 돈다"며 뜨거운 반응을 보인다. 반면 박서진을 비롯한 기존 남성 출연자들은 "다 된 밥에 메기남 뿌리기냐", "우리 셋이 졸지에 오징어가 된 것 같다"며 당혹감을 감추지 못한다.특히 박서진은 메기남의 거침없는 플러팅 공세에 위기감을 느끼며 승부수를 던진다. 서로의 진심을 확인하는 진실게임이 펼쳐지자 모두를 놀라게 할 고백을 한 것. 박서진은 "이 자리에 커플이 되고 싶은 사람이 있냐"라는 질문에 망설임 없이 "있다"고 답한다. 이어 마음에 둔 상대를 향해 과감한 러브샷까지 제안하며 스튜디오를 술렁이게 한다.'살림남'은 이날 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr