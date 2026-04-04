소녀시대 티파니의 냉장고가 공개된다./사진=JTBC 제공

소녀시대 티파니의 냉장고가 공개된다./사진=JTBC 제공

소녀시대 티파니의 냉장고가 공개된다.5일(일) 저녁 8시 50분 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 소녀시대 티파니와 효연이 출연해 사랑스러운 입담을 뽐낼 예정이다. 또한, 오랜만에 에드워드 리가 '냉부'를 찾아 반가움을 더한다. 달라진 헤어스타일로 등장한 에드워드 리는 동갑내기 최현석을 의식해 변신을 시도했다고 밝혀 웃음을 자아낸다.티파니와 효연은 '냉부' 애청자임을 밝히며 눈길을 끈다. 특히 효연은 좋아하는 회차를 저장해 반복 시청한다고 고백하며 가장 인상 깊었던 회차까지 꼽아 '찐팬' 면모를 자랑한다. 또한, 소녀시대 골수팬으로 알려진 권성준의 식당을 방문했다가 섭섭함을 느꼈던 일화를 공개해 이목을 집중시킨다.최근 배우 변요한과의 혼인신고 소식으로 화제를 모은 티파니는 소녀시대 멤버 중 가장 먼저 결혼하게 된 소감을 전한다. 특히 이 과정에서 눈물을 보인 멤버도 있었다고 밝혀 관심을 끈다. 효연 역시 결혼 소식을 듣고 깜짝 놀랐다며 "티파니는 결혼만 해도 다행이라고 생각했다"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만든다. 미혼 셰프들의 각양각색 결혼식 로망도 공개된다. 이 중 '대식가' 윤남노는 먹는 것을 좋아하는 셰프답게 파격적인 결혼식을 꿈꿔 티파니마저 솔깃하게 만들었다는 후문이다.박은영의 깜짝 결혼 발표가 이어지며 스튜디오를 들썩이게 한다. "친정 같은 '냉부'에서 결혼 소식을 발표하고 싶었다"는 박은영은 예비 신랑과의 첫 만남부터 결혼을 결심한 계기까지 비하인드 러브 스토리를 최초 공개한다. 의사라고 알려진 예비 신랑이 박은영의 퍼포먼스를 보고 남긴 한마디로 현장이 웃음바다가 되었다고 해 궁금증을 불러일으킨다.티파니의 냉장고도 최초 공개된다. 티파니는 지금도 유행 중인 사과와 땅콩버터 조합을 중학생 시절부터 즐겨온 '원조'라고 밝히며 자신만의 이색 땅콩버터 조합을 공개해 관심을 끈다. 또한, '민초파'인 티파니의 냉장고에서 민트초코 아이스크림이 등장하자 셰프들 사이에서 극명한 호불호가 갈리며 뜨거운 논쟁이 펼쳐진다. 더불어 티파니가 "사랑을 듬뿍 받고 있다"라며 수줍게 자랑한 특별한 식재료의 정체도 공개될 예정이다.소녀시대 멤버 중 처음으로 결혼 소식을 알린 티파니의 냉장고는 오는 5일(일) 저녁 8시 50분 '냉장고를 부탁해'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr