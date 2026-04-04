방송인 지석진이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'석삼플레이 시즌1' 포스터 / 사진제공=TV조선

방송인 지석진이 TV CHOSUN 새 예능 '석삼플레이 시즌1'에 출연한다. 앞서 지석진은 매년 진행된 'SBS 연기대상'에서 항상 대상 후보에 올랐지만 수상에 실패해 푸대접 논란에 휩싸인 바 있다.'석삼플레이 시즌1'은 단돈 100만 원으로 10개 도시를 여행하는 예측 불가 경비 벌이 미션형 여행 리얼리티다. 출연진은 각 도시에서 주어지는 다양한 과제를 수행하며 경비를 늘리거나 줄여가는 과정 속에서 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다. 출연진에는 지석진, 전소민, 이상엽, 이미주가 이름을 올렸다.특히 '석삼플레이 시즌1'은 예능 제작사 YK 미디어플러스와 '미스트롯', '미스터트롯' 등 대형 흥행작을 배출해 온 TV CHOSUN의 만남으로 뜨거운 관심을 모으고 있다. 또한 각기 다른 매력을 지닌 출연진의 조합이 기대를 높인다.먼저 석삼형 지석진은 오랜 경험과 특유의 허당 매력으로 프로그램의 중심을 잡는다. 전소민은 톡톡 튀는 발상과 거침없는 텐션으로 활기를 더하고 이상엽은 젠틀한 이미지 너머 은근한 예능감으로 흐름을 자연스럽게 이어간다. 막내 이미주는 넘치는 에너지와 직진 리액션으로 현장 분위기를 주도할 전망이다.제작진은 "'석삼플레이 시즌1'은 단순한 여행 예능을 넘어 경비를 벌고 잃는 미션 구조를 도입한 새로운 포맷의 프로그램"이라며 "여기에 지석진, 전소민, 이상엽, 이미주가 보여줄 환상의 티키타카와 친남매 케미가 색다른 재미를 전할 테니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'석삼플레이 시즌1'은 오는 11일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr