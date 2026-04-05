장동윤 감독의 영화 이 개봉 전, 관객들과 만남을 위한 GV를 개최한다./사진제공=로드쇼플러스

장동윤 감독의 영화 이 개봉 전, 관객들과 만남을 위한 GV를 개최한다./사진제공=로드쇼플러스