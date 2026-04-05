사진=고스트스튜디오

사진=고스트스튜디오

배우 한선화(35)가 고스트스튜디오와 동행한다.걸그룹 시크릿으로 활동했던 한선화는 2016년 본격적으로 연기에 나서며 화이브라더스와 인연을 맺었다. 화이브라더스는 현재 고스트스튜디오의 전신이다. 고스트스튜디오 계약 전까지 키이스트에 몸담았던 한선화는 다수의 러브콜 속에서도 배우 활동의 출발점이었던 소속사와 다시 손을 잡았다.고스트 스튜디오는 다수의 연기파 배우들이 소속된 종합 글로벌 엔터테인먼트 회사로 매니지먼트뿐만 아니라 드라마, 영화, OTT 제작과 웹툰 및 뉴미디어 콘텐츠, 게임까지 아우르며 사업 영역을 전방위적으로 넓혀가고 있다.이 가운데 소속사 고스트 스튜디오는 전속계약 체결 소식과 함께 한선화의 새로운 프로필을 공개했다. 밝은 에너지가 절로 느껴지는 한선화의 모습은 보는 이들을 절로 미소 짓게 만들었다.그간 한선화는 장르에 구애받지 않는 소화력을 발휘하며 자신만의 색채를 뚜렷하게 보여줬다. 드라마 '놀아주는 여자', '술꾼도시여자들1, 2', '언더커버', '구해줘 2', '자체발광 오피스' 영화 '퍼스트 라이드', '파일럿', '달짝지근해: 7510' 등 다양한 작품을 통해 안정적인 연기력을 입증했다.'술꾼도시여자들'을 통해 대중의 큰 사랑을 받은 한선화는 '놀아주는 여자'로 러블리의 정점을 찍으며 믿고 보는 배우로 자리매김했다. 그뿐만 아니라 간질간질한 로맨틱 코미디부터 코믹과 현실 연기 등 편안한 분위기를 살려낸 호연으로 입지를 굳건히 다졌다.이렇듯 한선화는 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명하며 다채로운 매력을 대중에게 각인 시키고 있다. 더욱이 2016년 본격적인 배우 활동의 시작을 함께한 매니지먼트와의 인연을 또다시 이어나간다는 점에서 의미가 깊다.깊은 신뢰와 믿음을 바탕으로 전속계약을 체결하며 과거 의리를 지키는 한선화와 고스트 스튜디오가 앞으로 새롭게 그려나갈 행보에 궁금증이 커진다. 한선화는 오는 18일 첫 방송되는 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'를 통해 찾아온다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr