배우 손창민이 MBN '김주하의 데이앤나잇'을 통해 무려 20년 만에 예능 출연에 나섰다./사진=MBN 제공

배우 손창민이 MBN '김주하의 데이앤나잇'을 통해 무려 20년 만에 예능 출연에 나섰다./사진=MBN 제공

데뷔 55년 차 배우 손창민(60)이 MBN '김주하의 데이앤나잇'을 통해 무려 20년 만에 예능 출연에 나서, 입만 열면 빵빵 터지는 화려한 입담을 자랑한다.4월 4일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 19회에서는 '연기가 곧 삶'인 깊은 내공의 배우 손창민이 "말주변이 없어서 그동안 예능에 출연하지 않았다"라고 20년 만의 예능 출연 이유를 설명하지만, 그 누구보다 뛰어난 재치로 현장을 배꼽 잡게 한다. MC들이 "20년 동안 예능 어떻게 참으셨어요?", "예능 신인상에 가까워요"라는 극찬을 보내며 단숨에 '예능 섭외 1순위'로 꼽은 손창민의 활약에 귀추가 주목된다.무엇보다 변함없는 외모를 자랑하는 손창민은 "밥은 반 공기 이상은 먹지 않는다. 안주도 두부나 제철 나물 위주로 먹는다"고 밝히며, 마른 체형의 걸그룹급 관리 비법을 공개해 이목을 집중시킨다. 더욱이 이야기 도중 "먹을 거 다 먹으면 똑같지. 그럼 살찌지 안쪄?"라는 의미심장한 호통으로 문세윤과 조째즈를 움찔하게 해 박장대소를 이끈다. 손창민이 밝힌 막걸리를 즐겨 마시면서도 동안 외모를 유지할 수 있는 비법이 관심을 끈다.손창민은 '김주하의 데이앤나잇' 1회 게스트 김동건에 이어 아직 2G폰을 고수하고 있는 게스트인 것이 밝혀져 모두를 깜짝 놀라게 한다. 손창민은 "남녀노소, 장소 불문, 다 스마트폰만 보고 있어요. 전 그렇게 똑같이 살고 싶지는 않아요"라는 자신의 굳은 신념을 전한다. 하지만 "문명의 이기는 받아들여야죠"라며 대본을 볼 때만큼은 스마트 기기를 사용한다는 손창민이 "혹시 스마트폰 광고가 들어와서 휴대폰을 바꿔야 한다면?"이라는 질문에 어떤 대답을 내놨을지, 현장을 발칵 뒤집는 손창민의 유쾌한 대답은 무엇일지 호기심을 높인다.반면 손창민은 '스타카토 웃음'으로 2005년 전국을 들썩인 드라마 '신돈'의 "언제까지 그따위로 살 텐가?" 밈을 즉석에서 재현해 현장을 후끈 달군다. 해당 밈이 뒤늦게 재유행하자 종영 후 15년 뒤에 이를 활용한 광고까지 찍었던 손창민은 완벽한 재현으로 MC들의 환호를 받는다. 게다가 손창민은 "'신돈' 특유의 웃음은 본래 대본에 없었다"라고 털어놓으며 '전설의 밈' 관련 탄생 비하인드도 풀어놓는다.그런가 하면 손창민은 문세윤과 '환장의 듀오'로 변신해 폭소를 터트린다. 문세윤과 손창민이 멈출 줄 모르는 '톰과 제리' 케미를 일으켜 배꼽 도둑으로 등극한 것. 두 사람의 불타는 티키타카가 계속된 가운데 갑자기 문세윤이 "엄마 나 오늘 여기까지 나와"라는 말을 남기고 자리를 박차고 일어나 조기 퇴근을 선언한다. 과연 문세윤이 조기 퇴근을 선언한 이유는 무엇인지, 손창민과 문세윤의 '환장 호흡'이 궁금증을 자아낸다.'김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr