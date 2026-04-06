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배우 최다니엘이 유튜브 채널을 통해 날 것의 콘텐츠를 선보였다. 최다니엘은 오는 10일(금) 첫 방송 될 tvN '구기동 프렌즈'에 출연한다. 이 프로그램은 1986년생 최다니엘을 비롯해 1980년대에 태어났다고 알려진 장도연, 이다희, 장근석, 안재현, 경수진이 출연한다고 알려졌다.최다니엘은 1일 오후 7시 유튜브 채널 '최다니엘'을 통해 신규 콘텐츠 '일단 만났지만 언제 끝나는지 알 수가 없다'를 처음 공개했다. 정해진 루트 없이 발길 닿는 대로 이어지는 '무계획 즉흥 여행 브이로그' 형식의 예능이다. 기존 예능 프로그램에서도 가식 없는 모습으로 사랑받아온 최다니엘이 더욱 날 것 그대로의 모습을 담아냈다.특히 이번 콘텐츠는 작품 속 배역이 아닌 인간 최다니엘의 '본체 매력'에 집중했다. 자연스럽고 엉뚱한 성격, 그리고 꾸밈없는 리액션을 통해 시청자들과 보다 가까운 거리에서 소통할 것으로 기대를 키웠다. 정해진 일정이나 미션 없이 상황에 따라 흘러가는 구조로, 예측 불가능한 전개와 즉흥적인 토크가 핵심이다.처음 출격지는 강원도 횡성이다. '횡성 한우'를 중심으로 한 먹방과 함께, 계획 없이 흘러가는 여행 속에서 벌어지는 다양한 상황들이 유쾌하게 담겼다. 즉흥적으로 이어지는 이동과 선택들이 만들어내는 예상 밖의 전개 또한 주요 관전 포인트다.제작진은 "대본이나 설정에 얽매이지 않고, 최다니엘이라는 사람 자체를 보여주는 데 초점을 맞춘 콘텐츠"라며 "편안하면서도 예상할 수 없는 재미가 공존하는 새로운 스타일의 예능이 될 것"이라고 전했다.최다니엘은 앞서 토크 콘텐츠 '최다치즈'를 통해 유튜브에서도 뜨거운 사랑을 받았다. 특유의 편안한 진행과 솔직한 매력이 입소문을 타며 꾸준한 반응을 끌어냈다. 재미와 배려가 공존하는 '의외의 예능 캐릭터'라는 평가 속 새로운 가능성을 입증했다. 이러한 흐름 속에서 이번 신규 콘텐츠는 한층 확장된 포맷과 자유로운 구성으로 기대감을 높인다.최다니엘의 신규 콘텐츠 '일단 만났지만 언제 끝나는지 알 수가 없다'는 전국을 돌며 무계획 브이로그만의 매력, 자유로운 형식 속에서 색다른 즐거움을 선사할 예정이다. 매주 수요일 7시 새로운 에피소드가 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr