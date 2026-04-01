아티스트 태양이 귀환을 알렸다.
더블랙레이블은 1일 공식 SNS를 통해 태양의 컴백을 암시하는 게시물을 업로드했다.
이는 2023년 4월 발매된 두 번째 EP 'Down to Earth' 이후 약 3년 만의 컴백으로, 언제나 독보적인 퍼포먼스와 무대 장악력으로 대중과 팬들의 사랑을 받는 태양이 새로운 음악을 발표할 예정이다.
공개된 이미지에는 'QUINTESSENCE'라는 단어와 함께, 의미심장한 메시지가 담겨 있어 눈길을 사로잡는다. '내 마음 속에 머무른 단어, 이 시대가 가장 필요로 하는 단어'라는 언급으로 시작해 '가장 중요한 것은 보이지 않는다'는 문장으로 마무리한 메시지는 궁금증을 자아내며 컴백 기대감을 높이고 있다.
한편, 태양은 지난해 7월부터 12월까지 약 4개월 간 서울을 비롯해 총 7개 도시에서 팬미팅 투어를 진행하며 글로벌 팬들을 만났다.
오는 12일에는 빅뱅 멤버들과 함께 미국에서 열리는 최대 음악 축제 코첼라 페스티벌에 헤드라이너로 참여, 그룹과 솔로로 다채로운 활동을 펼칠 예정이다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
더블랙레이블은 1일 공식 SNS를 통해 태양의 컴백을 암시하는 게시물을 업로드했다.
이는 2023년 4월 발매된 두 번째 EP 'Down to Earth' 이후 약 3년 만의 컴백으로, 언제나 독보적인 퍼포먼스와 무대 장악력으로 대중과 팬들의 사랑을 받는 태양이 새로운 음악을 발표할 예정이다.
공개된 이미지에는 'QUINTESSENCE'라는 단어와 함께, 의미심장한 메시지가 담겨 있어 눈길을 사로잡는다. '내 마음 속에 머무른 단어, 이 시대가 가장 필요로 하는 단어'라는 언급으로 시작해 '가장 중요한 것은 보이지 않는다'는 문장으로 마무리한 메시지는 궁금증을 자아내며 컴백 기대감을 높이고 있다.
한편, 태양은 지난해 7월부터 12월까지 약 4개월 간 서울을 비롯해 총 7개 도시에서 팬미팅 투어를 진행하며 글로벌 팬들을 만났다.
오는 12일에는 빅뱅 멤버들과 함께 미국에서 열리는 최대 음악 축제 코첼라 페스티벌에 헤드라이너로 참여, 그룹과 솔로로 다채로운 활동을 펼칠 예정이다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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