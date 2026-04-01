사진=이수민 SNS

사진='아뽀TV'

코미디언 이용식의 딸 이수민이 안타까운 소식을 전했다.이수민은 지난 31일 자신의 인스타그램에 "18년 동안 함께해준 내 강아지 내 친구 공주야 너무너무 고마웠어. 나 보고 가려고 기다려줘서 고마워"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이수민이 반려견의 곁에서 마지막을 지키는 모습. 이수민은 "벌써 그리운 내 강아지. 아직도 안 믿긴다. 눈물이 안 멈춘다"라며 18년 동안 함께한 반려견을 향해 그리움을 보였다.이수민은 "더 잘해줄걸, 더 안아줄걸"이라며 미안한 마음을 표하며 "나중에 천국에서 꼭 만나자. 거기서는 아프지 말고 친구들이랑 예전처럼 신나게 뛰어놀고 있어"라며 거듭 마지막 인사를 건넸다.한편 이수민은 가수 원혁과 2022년 12월 TV조선 '미스터트롯2'에서 열애를 공개했다. 이후 2024년 4월 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 같은해 9월에는 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 두 사람은 현재 유튜브 채널 '아뽀TV'를 운영하며 일상을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr