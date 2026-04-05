사진=코스모폴리탄

사진=배럴, 코스모폴리탄

최미나수가 브랜드들의 잇따른 러브콜을 받으며 ‘광고계 보석’으로 떠오르고 있다. 앞서 그는 '솔로지옥5' 출연 당시 약 3억 원대로 추정되는 주얼리를 착용해 화제를 모았다. 해당 주얼리는 모친의 협찬으로 알려졌다.워터 스포츠 브랜드를 비롯해, 스킨케어 브랜드, 패션 브랜드, 뷰티 디바이스 브랜드 등 다양한 분야의 브랜드들이 최미나수와 광고 협업을 이어가고 있는 것. 이처럼 다채로운 카테고리의 브랜드들이 동시에 주목하고 있는 최미나수는 남다른 화제성과 함께 건강미와 세련미를 겸비한 비주얼, 자연스러운 분위기와 뛰어난 스타일링 소화력, 트렌디한 감각을 갖췄다는 점이 가장 큰 강점으로 꼽힌다.브랜드가 추구하는 이미지에 따라 유연하게 변주되는 최미나수의 표현력은 광고계에서 중요한 경쟁력으로 작용하며, 패션·뷰티는 물론 라이프스타일 전반에서 활용할 수 있는 모델로서의 가능성을 보여준다.업계 관계자는 "최미나수는 특정 이미지에 국한되지 않고 다양한 무드를 설득력 있게 표현할 수 있는 인물"이라며 "다양한 브랜드와의 시너지를 극대화할 수 있는 점에서 광고계의 관심이 뜨겁다"라고 전했다.최미나수는 5월 첫 방송 예정인 패션 크리에이터 서바이벌 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'의 출연을 확정하며 활동 영역을 더욱 확장할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr