그룹 엔하이픈이 빌보드에서 인기를 끌고 있다. 사진제공= 빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 10주 연속 진입했다.빌보드가 지난달 31일(현지시간) 발표한 최신 차트(4월 4일 자)에 따르면 해당 음반은 '빌보드 200'에서 184위를 기록했다. 이 음반은 지난 1월 17일 자 차트에 자체 최고 순위인 2위로 처음 진입한 이후 10주 동안 차트 내 순위를 유지하고 있다.세부 차트에서도 순위권에 올랐다. 'THE SIN : VANISH'는 '월드 앨범' 차트에서 지난주와 동일한 2위를 기록했고, '톱 앨범 세일즈' 차트에서는 9위에 자리했다. 엔하이픈은 '아티스트 100' 차트에서 89위에 이름을 올렸다.엔하이픈은 오는 5월부터 네 번째 월드투어 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA''를 진행한다. 5월 1일부터 3일까지 서울 공연을 시작으로 남미, 북미, 유럽, 아시아 등 총 21개 도시에서 30회 공연을 실시할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr