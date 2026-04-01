먹방 크리에이터 쯔양과 그룹 있지 멤버 유나가 만났다. / 사진=쯔양 SNS

사진=쯔양 SNS

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먹방 크리에이터 쯔양이 화사한 미모로 눈길을 끌었다.쯔양은 지난 31일 자신의 인스타그램에 "유나의 아이스크림🍦"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 쯔양이 그룹 있지 멤버 유나와 콘텐츠 촬영을 진행한 모습. 특히 쯔양은 이른바 '장카설유'라고 불리는 4세대 여자 아이돌 대표 비주얼로 꼽히는 유나 옆에 있음에도 화사한 외모를 보여 이목을 집중시켰다.한편 쯔양은 1310만 구독자를 보유하고 있다. 그는 지난해 12월 MBC 방송연예대상에서 예능 '전지적 참견 시점'으로 여자 인기상 부분 트로피를 수상했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr