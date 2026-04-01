'미혼남녀의 효율적 만남' 한지민, 박성훈 / 사진제공=SLL

티빙 3월 4주차 콘텐츠 순위 / 사진제공=티빙

배우 한지민, 박성훈 주연의 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'이 OTT 플랫폼 티빙(TVING)에서 5주 연속 1위를 기록하고 있다. 한편 '미혼남녀의 효율적 만남'은 현재 3~4% 시청률을 기록하며 고전 중이다.1일 티빙 측이 3월 23일부터 29일까지의 주간 콘텐츠 순위를 발표했다. 티빙 주간 콘텐츠 TOP5는 티빙에서 공개된 드라마·예능 카테고리 VOD 시청UV를 주간 단위로 집계한 종합 순위로, 이번 주 종합 순위 1위는 티빙에서 OTT 단독으로 공개 중인 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'이 차지하며 5주 연속 정상을 지켰다. 총 12회 중 마지막 두 회차만을 남긴 가운데 방영 기간 내내 종합 1위 타이틀을 이어갈 수 있을지 주목된다.tvN 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'의 상승세 굳히기도 눈에 띈다. '대한민국에서 건물주 되는 법'은 영끌 건물주의 처절한 사투와 가짜 납치극이라는 파격적인 소재의 드라마다. 지난주에 이어 드라마 부문 2위와 종합 순위 2위 자리를 굳건히 지켰다.예능 부문의 저력도 눈에 띈다. tvN '냉장고를 부탁해 since 2014'는 1년 만에 돌아온 최강록 셰프의 활약에 힘입어 종합 3위(예능 1위)를 유지했다. 이어 Mnet 'Show Me The Money 12'와 tvN '보검 매직컬'이 각각 종합 4위와 5위에 올랐다.한편 티빙은 오리지널 콘텐츠뿐 아니라 TV 채널 신작과 다양한 인기 콘텐츠를 폭넓게 공개하며 이용자들에게 차별화된 엔터테인먼트 경험을 선사하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr