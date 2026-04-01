가수 우즈가 월드 투어 일본 콘서트를 마쳤다 /사진=EDAM엔터테인먼트 제공

가수 우즈(WOODZ)가 일본 3개 도시에서 진행한 월드투어 'Archive. 1' 공연을 완료했다.우즈는 지난달 28일 오사카 도지마 리버 포럼, 29일 도쿄 도요스 PIT, 31일 나고야 제프 나고야에서 '2026 WOODZ WORLD TOUR 'Archive. 1'' 공연을 열고 현지 관객을 만났다.공연의 시작은 'Bloodline'이 맡았다. 우즈는 직접 기타를 연주하며 무대를 열었다. 이후 'Downtown', 'Dirt on my leather' 등 밴드 사운드가 강조된 곡들을 노래했다. 정규 1집 타이틀곡 'Human Extinction'을 포함해 'NA NA NA', 'Love Me Harder(파랗게)', '00:30' 등 신곡과 기존 곡들을 차례로 선보였다.일본 관객을 위한 맞춤형 무대도 준비됐다. 우즈는 밴드 오피셜히게단디즘의 'Pretender'를 가창했다. 과거 그룹 활동 당시의 곡을 짧게 부르며 호응을 이끌어냈다. 일본어 인사를 건네고 현지 언어를 활용해 소통했다. 일본어 버전 'Journey' 영상 공개 소식도 전했다.공연 후반부에는 발라드 곡인 'Drowning'과 'CINEMA'를 가창했다. 앙코르 요청에 다시 무대에 오른 우즈는 관객과 기념 촬영을 진행했다. 마지막 곡 'Stray(비행)'를 끝으로 전체 일정을 마무리했다.우즈는 "오늘 너무 행복했다. 이번 앨범과 투어를 통해 가장 저다운 모습을 보여드리고 싶었다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "보내주시는 사랑에 보답할 수 있도록 더 열심히 음악하겠다"라고 덧붙였다.한편, 일본 공연을 마친 우즈는 싱가포르에서 월드투어 일정을 지속할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr